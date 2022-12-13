الخدمات النيابية تكشف عن قرب توزيع أراضي لساكني العشوائيات

2022/12/13 | 22:57 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف عضو لجنة الخدمات النيابية باقر الساعدي، ان الحكومة ستعمل على توزيع قطع أراضي على ساكني المناطق العشوائية، مقابل مبلغ زهيد شريطة ان لايكون المواطن يمتلك أي عقار او قطعة ارض مسجلة بأسمه، لافتا الى ان مشروع توزيع الأراضي سيتم الشروع به بدءا من الأسبوع المقبل.

وقال الساعدي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “كتابا صدر من رئاسة الوزراء لتوزيع قطع أراضي على المواطنين الساكنين في المناطق العشوائية، خصوصا ان الحكومة ستعمل على إزالة بعض العشوائيات التي تقع تحتها انابيب المياه والصرف الصحي والنفط وتمر منها الخدمات”.

وأضاف ان “الحكومة ستمنح ساكني العشوائيات قطع أراضي بواقع 200 متر، وبحسب ضوابط تنص على عدم امتلاك ساكن العشوائية او المستفيد أي عقار او قطعة ارض مسجلة بأسمه بحيث يتم تدقيق ذلك مع التسجيل العقاري”.

وبين ان “القطع ستمنح للمواطنين من ساكني العشوائيات بمبالغ ورسوم زهيدة بهدف ضمان امتلاكم قطع أراضي سكنية، وسيتم الشروع بهذا الامر بدءاً من الأسبوع المقبل”.

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