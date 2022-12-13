مصرع وإصابة 5 أشخاص بحادث سير على طريق الفاو في البصرة

2022/12/13 | 22:58 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بمصرع وإصابة 5 أشخاص بحادث سير على طريق الفاو في محافظة البصرة.وذكر المصدر، لوكالة إيرث نيوز، أن “شخصين لقي مصرعهما وأصيب 3 آخرين نتيجة حادث تصادم حصل بين مركبة نوع تويوتا بيك اب واخرى صالون على طريق الفاو في البصرة”.

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