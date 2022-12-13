من سيحصل على ماذا؟.. كيف سيتم توزيع

2022/12/13 | 22:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر موقع "أن بي سي سبورتس" تقريرا حول قيمة الجوائز التي ستحصل عليها الفرق التي شاركت في بطولة كأس العالم لكرة القدم المقامة في قطر

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