المسلة تتابع كأس العالم: الارجنتين تنهي الشوط الأول بهدفين في شباك كرواتيا

2022/12/13 | 23:31 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 13 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: الثلاثاء 13 كانون الأول 2022 الارجنتين تنهي الشوط الأول بهدفين في...

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