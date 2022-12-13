مطار بغداد يستعد لأعياد الميلاد ويحدد ذروة الرحلات

2022/12/13 | 23:32 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن مطار بغداد الدولي، اليوم الثلاثاء، استعداده لأعياد الميلاد.وقال مدير اعلام المطار جهاد الديوان في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، ان :”حركة الطيران حتى الان تسيير بانسيابية وبصورة طبيعية، ولا يوجد اكتظاظ في الرحلات”.واوضح الديوان، ان “ذروة الرحلات تبدأ منذ 20 من كانون الاول من كل عام وحتى اعياد رأس السنة والربع الاول من كانون الثاني من العام الجديد”.ووجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، بأن يكون 25 كانون الأول الجاري عطلة رسمية في جميع أنحاء العراق بمناسبة حلول أعياد الميلاد المجيدة.كما وجه السوداني، أن يكون يوم السادس والعشرين من الشهر نفسه، عطلة رسمية لأبناء المكوّن المسيحي من العراقيين.

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