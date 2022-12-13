2022/12/13 | 23:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -بغداد

بحث وزير الدفاع ثابت محمد سعيد العباسي، اليوم الثلاثاء، مع قائد القيادة المركزية الجنرال مايكل كوريلا الوضع الأمني الراهن في المنطقة.

وقال إعلام الدفاع في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "وزير الدفاع ثابت محمد سعيد العباسي، التقى قائد القيادة المركزية الامريكية الجنرال مايكل كوريلا و السفيرة الامريكية في العراق آلينا رومانوسكي والوفد المرافق لهما، وجرى خلال اللقاء، الذي حضره كبار ضباط وزارة الدفاع، مناقشة الوضع الأمني الراهن في المنطقة".

وأضاف أن "الجانبين أكدا على تعزيز التعاون والتنسيق في مجال التدريب والتسليح من أجل تطوير قدرات الجيش العراقي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الدفاع يناقش مع قائد القيادة المركزية الوضع الأمني الراهن في المنطقة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الدفاع يناقش مع قائد القيادة المركزية الوضع الأمني الراهن في المنطقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).