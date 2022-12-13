2022/12/13 | 23:45 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. #عاجل | اتفاق في منزل الفياض افضى الى تمديد بقاء السوداني لمدة 4 سنوات | الحصاد الاخباري 2022/12/13) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 3tB9NZX7Sg0
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. #عاجل | اتفاق في منزل الفياض افضى الى تمديد بقاء السوداني لمدة 4 سنوات | الحصاد الاخباري 2022/12/13) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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