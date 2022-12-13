هل اقترب موعد اللقاء بين الأسد وإردوغان؟

2022/12/14 | 00:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- موضوعان مهمان ناقشتهما هذه الحلقة من "الحكي سوري"، الأول هو المساعي الروسية لعقد اجتماع بين رئيسي تركيا رجب طيب إردوغان والنظام السوري بشار الأسد، حيث توقفت عند فرص نجاح هذه المساعي وأهداف كلّ طرف بشأنها.

أما الثاني فهو احتجاجات السويداء، وطريقة تعاطي النظام معها.

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