2022/12/14 | 00:30 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: -QwSITpyw8Y

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. راكان سعيد الجبوري: كركوك حصلت على المركز الاول في بناء المدارس باكثر من ٨٠٠ مدرسة) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. راكان سعيد الجبوري: كركوك حصلت على المركز الاول في بناء المدارس باكثر من ٨٠٠ مدرسة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).