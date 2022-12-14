كاس العالم :ميسي يقود الأرجنتين لنهائي المونديال بعد الفوز على كرواتيا بثلاثية نظيفة

2022/12/14 | 00:36 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تأهل المنتخب الأرجنتيني إلى نهائي

مونديال قطر 2022، بفوزه المقنع على

كرواتيا بثلاثية نظيفة، مساء اليوم

الثلاثاء، في المباراة التي أقيمت على

ملعب لوسيل.

وسجل ثلاثية الأرجنتين كل من ليونيل

ميسي في ال

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