ميسي يحقق ثلاثة أرقام قياسية جديدة

2022/12/14 | 01:05 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يواصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، كتابة التأريخ في مونديال قطر.ويواجه حالياً المنتخب الأرجنتيني نظيره الكرواتي في نصف نهائي كأس العالم.وأصبح ليونيل ميسي أفضل هداف للأرجنتين في تاريخ كأس العالم (11 هدفاً).وهو أول لاعب أرجنتيني يسجّل في 3 مباريات بالأدوار الإقصائية في نسخةٍ واحدة من كأس العالم.ومنذ 1966، لم يسجّل […]

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