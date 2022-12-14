ميسي يحقق رقما قياسيا في المونديال.. ويوجه رسالة إلى مشجعي الأرجنتين

2022/12/14 | 01:32 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق الأرجنتيني ليونيل ميسي رقما قياسيا مع منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم على مر التاريخ، إذ بات أكثر لاعب أرجنتيني تسجيلا للأهداف في البطولة برصيد 11 هدفا، متفوقا على غابرييل باتيستوتا ودييغو مارادونا.

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