2022/12/14 | 01:40 - المصدر: قناة الشرقية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. قيل و قال | حالات الطلاق معدلات مخيفة) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: UEXiyA8Is9E
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. قيل و قال | حالات الطلاق معدلات مخيفة) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. قيل و قال | حالات الطلاق معدلات مخيفة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).