 بايدن يوقع قانونا يحمي زواج المثليين في الولايات المتحدة

2022/12/14 | 02:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقع الرئيس الأميركي، جو بايدن، الثلاثاء، في حديقة البيت الأبيض بحضور آلاف المدعوين قانونا يحمي زواج المثليين في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

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