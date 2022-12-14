2022/12/14 | 02:38 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 14 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: مع بدء رئيس الحكومة محمد شياع السوداني لبرنامجه الحكومي، فان تغييرات...

ظهرت المقالة النواب يريدون التحكم بمصير المحافظين بعد تعطل مجالس المحافظات..



و حذر من تغيير خارطة النفوذ أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النواب يريدون التحكم بمصير المحافظين بعد تعطل مجالس المحافظات.. و حذر من تغيير خارطة النفوذ) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النواب يريدون التحكم بمصير المحافظين بعد تعطل مجالس المحافظات.. و حذر من تغيير خارطة النفوذ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).