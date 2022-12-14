2022/12/14 | 03:03 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توصلت بريتيش كولومبيا والأطباء المقيمون فيها إلى اتفاق عمل جديد بعد تصويت غير متوازن لصالح هذه الخطوة.صوت 94 بالمائة من الأطباء لصالح اتفاقية ماجستير الطبيب؛ تم دفع الخطة إلى الأمام في أكتوبر من عام 2022 من قبل وزير الصحة أدريان ديكس والأطباء المقيمين في كولومبيا البريطانية.تشمل الاتفاقية التي تبلغ مدتها ثلاث سنوات زيادات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بريتيش كولومبيا تعلن عن اتفاق جديد يخص الأطباء المقيمين فيها شبكة القيقب الدولية.

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