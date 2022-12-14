2022/12/14 | 03:20 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 19_j1xmNRgI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اهالي منطقة القبلة في البصرة يشكون من اخطاء فنية في تنفيذ مشروع البنى التحتية |تقرير : اثير العبادي) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. اهالي منطقة القبلة في البصرة يشكون من اخطاء فنية في تنفيذ مشروع البنى التحتية |تقرير : اثير العبادي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).