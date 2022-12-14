متحدث أميركي لـ

2022/12/14 | 04:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، الثلاثاء، أن الرئيس الأميركي، جو بايدن، وإدارته يعلقان "أهمية كبيرة" على القمة الأفريقية التي تعقد في واشنطن، بهدف "إعادة تعزيز انخراطنا وشراكتنا مع الدول الأفريقية لمواجهة التحديات المشتركة".

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