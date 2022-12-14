2022/12/14 | 05:00 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- واشنطن (أ ف ب)- الزمان أعلن علماء أميركيون الثلاثاء تحقيق «اختراق علمي كبير» في مجال الاندماج النووي، قد يحدث يوماً ثورة في إنتاج الطاقة على الأرض. وأوضح مختبر لورانس ليفرمور الوطني التابع لوزارة الطاقة الأميركية في تغريدة أنّ تجربة أجراها الأسبوع الماضي «أنتجت من خلال الاندماج النووي كمية أكبر من الطاقة» المستخدمة في […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (علماء أمريكان:ثورة في توليد طاقة جديدة على الأرض عبر اختراق الاندماج النووي ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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