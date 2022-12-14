2022/12/14 | 05:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭)- ‬الزمان‭ ‬ ‭ ‬أعلن‭ ‬علماء‭ ‬أميركيون‭ ‬الثلاثاء‭ ‬تحقيق‭ ‬‮«‬اختراق‭ ‬علمي‭ ‬كبير‮»‬‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الاندماج‭ ‬النووي،‭ ‬قد‭ ‬يحدث‭ ‬يوماً‭ ‬ثورة‭ ‬في‭ ‬إنتاج‭ ‬الطاقة‭ ‬على‭ ‬الأرض‭.‬‮ ‬ وأوضح‭ ‬مختبر‭ ‬لورانس‭ ‬ليفرمور‭ ‬الوطني‭ ‬التابع‭ ‬لوزارة‭ ‬الطاقة‭ ‬الأميركية‭ ‬في‭ ‬تغريدة‭ ‬أنّ‭ ‬تجربة‭ ‬أجراها‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬‮«‬أنتجت‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الاندماج‭ ‬النووي‭ ‬كمية‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬الطاقة‮»‬‭ ‬المستخدمة‭ ‬في‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (علماء أمريكان:ثورة في توليد طاقة جديدة على الأرض عبر اختراق الاندماج النووي ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (علماء أمريكان:ثورة في توليد طاقة جديدة على الأرض عبر اختراق الاندماج النووي ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).