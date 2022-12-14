2022/12/14 | 05:00 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- فاتح عبد السلام الشاشة الالكترونية التي تسجل ثمّ تستعيد تفاصيل المباريات في بطولة كأس العالم، هي ملجأ الحكّام الذين يلتبس عليهم الامر قبل اتخاذ القرارات المناسبة، ولولا تلك الشاشة لكانت الأهواء تلعب دورها في منح ضربة جزاء هنا أو تحديد التسلل هناك.
التكنولوجيا حاسمة في المساعدة للوصول الى قرار صائب، لأنها اللغة التي ترافق […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لغة تحديث مفقودة) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
التكنولوجيا حاسمة في المساعدة للوصول الى قرار صائب، لأنها اللغة التي ترافق […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لغة تحديث مفقودة) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لغة تحديث مفقودة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).