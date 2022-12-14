لغة‭ ‬تحديث‭ ‬مفقودة

2022/12/14 | 05:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح‭ ‬عبد‭ ‬السلام‭ ‬ الشاشة‭ ‬الالكترونية‭ ‬التي‭ ‬تسجل‭ ‬ثمّ‭ ‬تستعيد‭ ‬تفاصيل‭ ‬المباريات‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬العالم،‭ ‬هي‭ ‬ملجأ‭ ‬الحكّام‭ ‬الذين‭ ‬يلتبس‭ ‬عليهم‭ ‬الامر‭ ‬قبل‭ ‬اتخاذ‭ ‬القرارات‭ ‬المناسبة،‭ ‬ولولا‭ ‬تلك‭ ‬الشاشة‭ ‬لكانت‭ ‬الأهواء‭ ‬تلعب‭ ‬دورها‭ ‬في‭ ‬منح‭ ‬ضربة‭ ‬جزاء‭ ‬هنا‭ ‬أو‭ ‬تحديد‭ ‬التسلل‭ ‬هناك‭.‬التكنولوجيا‭ ‬حاسمة‭ ‬في‭ ‬المساعدة‭ ‬للوصول‭ ‬الى‭ ‬قرار‭ ‬صائب،‭ ‬لأنها‭ ‬اللغة‭ ‬التي‭ ‬ترافق‭ […]

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