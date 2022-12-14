روسيا تعلن شرطها لإطلاق محادثات السلام ومؤتمر باريس يمنح أوكرانيا مليار يورو

2022/12/14 | 05:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- موسكو‭- ‬باريس‭ – ‬الزمان‭ ‬ أكد‭ ‬الكرملين‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أن‭ ‬على‭ ‬أوكرانيا‭ ‬التنازل‭ ‬عن‭ ‬الأراضي‭ ‬التي‭ ‬أعلنت‭ ‬روسيا‭ ‬ضمها‭ ‬قبل‭ ‬الشروع‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬مفاوضات‭ ‬دبلوماسية،‭ ‬في‭ ‬رده‭ ‬على‭ ‬اقتراح‭ ‬فولوديمير‭ ‬زيلينسكي‭ ‬بتنظيم‭ ‬‮«‬قمة‭ ‬صيغة‭ ‬السلام‭ ‬العالمي‮»‬‭.‬وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الرئاسة‭ ‬الروسية‭ ‬دميتري‭ ‬بيسكوف‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمره‭ ‬الصحافي‭ ‬اليومي‭ ‬إن‭ ‬‮«‬على‭ ‬الجانب‭ ‬الأوكراني‭ ‬أن‭ ‬يدرك‭ ‬الحقائق‭ ‬التي‭ ‬جرت‭ […]

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