تجنبا للإغلاق.. المشرعون الأميركيون يتوصلون لاتفاق بشأن تمويل الحكومة الفيدرالية

2022/12/14 | 05:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توصل كبار المشرعين الديمقراطيين والجمهوريين، الثلاثاء، لاتفاق تمويل الحكومة حتى سبتمبر عام 2023، من دون الكشف عن أي تفاصيل.

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