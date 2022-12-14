المرور تعلن رصدها 14 ألف مخالفة خلال يوم واحد

2022/12/14 | 06:02 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الثلاثاء، عن رصدها 14 ألف مخالفة خلال يوم واحد.وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، “مفارزها المنتشرة في بغداد والمحافظات تمكنت اليوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/١٢/١٣ من رصد نحو (١٤ الف) مخالفة متنوعة”.وأضافت، أن “تلك المفارز اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، وتواصل واجباتها المكلفة […]

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