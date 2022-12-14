2022/12/14 | 06:37 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر قيام شخص بالاعتداء وضرب فتاة بعد خلاف على موقف سيارة الأمر الذي اثار تفاعلا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضرب فتاة بعد خلاف على موقف سيارة بمصر.. الداخلية تعلق على فيديو متداول) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضرب فتاة بعد خلاف على موقف سيارة بمصر.. الداخلية تعلق على فيديو متداول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).