حشود في الأرجنتين.. مشاهد الاحتفالات بتأهل المنتخب لنهائي المونديال

2022/12/14 | 08:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكتظت شوارع وسط العاصمة الأرجنتينية بوينس أيرس بالآلاف يحملون الرايات الزرقاء والبيضاء الليلة الماضية وهم يشاهدون ليونيل ميسي يقود فريقهم للفوز 3-صفر على كرواتيا والتأهل لنهائي كأس العالم لكرة القدم في قطر.

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