نجم كرواتيا: الحكم ظلمنا.. ولكن ميسي هو أفضل لاعب في التاريخ

2022/12/14 | 08:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبر قائد منتخب كرواتيا، النجم الدولي لوكا مودريتش، عن غضبه بسبب التحكيم خلال المباراة التي جمعت فريق بلاده مع منتخب الأرجنتين في نصف نهائي مونديال قطر، وواصفا في الوقت نفسه أسطورة "راقصي التانغو"، ليونيل ميسي، بأنه أفضل لاعب في التاريخ.

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