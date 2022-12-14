ملكة جمال كرواتيا السابقة بآخر صورة قبل خسارة منتخب بلادها من الأرجنتين وسط تفاعل

2022/12/14 | 08:25 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت إيفانا نول، ملكة جمال كرواتيا السابقة صورة لها، مساء الثلاثاء، قبل مباراة منتخب بلادها مع الارجنتين ضمن بطولة كأس العالم بقطر 2022.

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