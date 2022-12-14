تجريف جبال كردستان.. قيادي بالاطار يتحدث عن ذهاب ملايين الدولارات لخزينة

2022/12/14 | 08:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -بغداد

دعا القيادي في الاطار التنسيقي تركي العتبي، اليوم الاربعاء، الحكومة الى اتخاذ موقف عاجل بشأن تجريف جبال كردستان العراق.

وقال العتبي، لـ( بغداد اليوم)، إنه "من 3- 4 الاف دونم وربما اكثر من الغابات في جبال كردستان العراق تم تجريفها من قبل الجهد الهندسي للجيش التركي المتوغل لعشرات الكيلومترات في العمق العراقي"، لافتا الى أن "الاشجار تباع الى شركات مقابل مبالغ مالية تصل الى ملايين الدولارات تذهب الى خزينة انقرة".

واضاف، أن "عمليات التجريف تجري بشكل واسع منذ اشهر دون اية تغطية إعلامية مباشرة"، داعيا "وزارتي البيئة والزراعة الاتحاديتين ليكون لهما موقف من تجريف غابات كردستان والسعي الى تدويل القضية من خلال المنابر الدولية".

واشار الى ان" مايحدث في جبال كردستان خطير جدا لانه لايقف على تجريف الغابات بل تدمير القرى وخلق مجتمع نازح يضم الاف الاسر".

وفي وقت سابق، أصدرت وزارة الزراعة العراقية، بيانا أدانت فيه قيام الشركات التركية بمساعدة الجيش التركي بقطع الأشجار في منطقة بادينان الحدودية بإقليم كردستان ونقلها للتجارة بها داخل تركيا.

ويمتلك الجيش التركي عدة معسكرات في المناطق الحدودية بإقليم كوردستان تتمركز بها قواته بعضها أنشأها منذ تسعينيات القرن المنصرم، ففي محافظة دهوك توجد ثلاثة معسكرات وهي: "بامرني، وسيري، والعمادية"، وفي إدارة منطقة زاخو المستقلة يمتلك أربعة معسكرات كالاتي: "بيكوفا، و كربي، و كاني ماسي، و وادي زاخو" إضافة إلى العشرات من النقاط.

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