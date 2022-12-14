زيادة المخزونات الامريكية تهبط باسعار النفط.. برنت عند 75 دولارا للبرميل

2022/12/14 | 08:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

تراجعت أسعار النفط في المعاملات المبكرة، اليوم الاربعاء، بعد أن أظهرت بيانات الصناعة زيادة كبيرة في مخزونات الخام الأمريكية، بدلا من الانخفاض الذي توقعه المحللون، مما عزز المخاوف حول ضعف الطلب حتى مع تقلص العرض. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.4 في المائة، إلى 75.09 دولار بحلول الساعة 01:28 بتوقيت جرينتش، لتفقد مكاسب بنسبة 3 في المائة حققتها في الجلسة السابقة. ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 0.5 في المائة، إلى 80.30 دولار للبرميل. وبحسب "رويترز"، ارتفعت مخزونات الخام الأمريكية بنحو 7.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في التاسع من ديسمبر، وفقا لمصادر في السوق نقلا عن بيانات لمعهد البترول الأمريكي، في حين توقع محللون تراجعا في المخزونات بواقع 3.6 مليون برميل. وأظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي أيضا ارتفاع مخزونات البنزين بنحو 900 ألف برميل ومخزونات نواتج التقطير بواقع 3.4 مليون برميل. وكان الارتفاع في مخزونات البنزين أقل مما توقعه المحللون، لكن الزيادة في مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل زيت التدفئة ووقود الطائرات، كانت أكثر من المتوقع. وطغت بيانات المخزون على المعنويات المرتفعة التي دفعت السوق للصعود بنسبة ثلاثة بالمئة في الجلسة السابقة على أمل انتعاش الطلب في الصين مع تخفيف قيود كوفيد-19، وبسبب ضعف الدولار بعد أن أظهرت بيانات تراجع التضخم في الولايات المتحدة. كما تلقى السوق دعما هذا الأسبوع من توقف خط أنابيب كيستون التابع لشركة تي.سي إينرجي، والذي ينقل 620 ألف برميل يوميا من الخام الكندي إلى الولايات المتحدة.

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