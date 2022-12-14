الإطاحة بعجلة حمل

2022/12/14 | 08:57 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأعلنت مديرية مكافحة المتفجرات، اليوم الأربعاء، القاء القبض على عجلة حمل محورة معدة لتهريب المنتوجات النفطية في بغداد.

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