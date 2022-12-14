هوندا تكشف عن رباعية دفع أنيقة وقوية

2022/12/14 | 09:02 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشفت هوندا عن سيارة Breeze الجديدة التي صممت لتكون مركبة أنيقة وعملية وتوفر لركابها أفضل معايير الرفاهية.وتميزت السيارة الجديدة بتصميم أكثر أناقة مقارنة بنماذج Breeze السابقة إذ حصلت على واجهات معدلّة، وتغيّر فيها تصميم الفتحات الهوائية وممتصات الصدمات، وتصميم المصابيح والجنح الهوائي على مؤخرة الهيكل.وجاءت Breeze بهيكل بطول 4 أمتار و71 […]

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