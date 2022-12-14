2022/12/14 | 09:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني قدمت مجموعة من المشرعين الأميركيين في مجلسي النواب والشيوخ، تشريعات من شأنها حظر تطبيق “تيك توك” في الولايات المتحدة، بعد تحذيرات من وكالات أمنية بشأن إمكانية وقوع عمليات تجسس صينية عبر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تحركات في الكونغرس لحظر “تيك توك” في امريكا المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحركات في الكونغرس لحظر “تيك توك” في امريكا) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحركات في الكونغرس لحظر “تيك توك” في امريكا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).