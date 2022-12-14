2022/12/14 | 09:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الثلاثاء، عن رصدها 14 ألف مخالفة خلال يوم واحد .وذكرت المديرية في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/، ان “مفارزها المنتشرة في بغداد والمحافظات تمكنت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المرور ترصد 14 الف مخالفة خلال يوم واحد المركز الخبري الوطني.

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