جاكي شان يبدأ تحضيرات الجزء الرابع لفيلم Rush Hour

2022/12/14 | 09:27 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بعد نحو سبع سنوات من الإعلان عن الفيلم الجديد، أكد الممثل العالمى جاكي شان بدء العمل على الجزء الرابع من سلسلة أفلام Rush Hour، جاء ذلك خلال وجوده في مهرجان البحر الأحمر في دورته الثانية، وفقاً للتقرير الذي نشر على موقع «nme».

وصرح شان: «نحن نتحدث عن الجزء الرابع الآن من Rush Hour»، وكان قد كشف شان في خلال عام 2017 عن الصعوبات التي واجهت تحضير العمل قائلاً: «إن الجزء الجديد من Rush Hour مختلف عن باقي الأجزاء، خاصة أنني لا أريد أن أفعل نفس الشيء مرة أخرى، وفي السنوات السبع الماضية، لم يكن السيناريو جيداً».

وتم إصدار أول أفلام سلسلة Rush Hour في خلال عام 1998، ولعب شان دور شرطي هونج كونج يان ناينج لي، وحقق الفيلم نجاحاً كبيراً، مما ساعد على طرح جزأين جديدين منه، كان آخرهما في عام 2007.

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