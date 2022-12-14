ميسي يشعر بالفخر بعد اسعاده شعب الأرجنتين

2022/12/14 | 09:27 - المصدر: قناة التغيير

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أكد ليونيل ميسي نجم الأرجنتين سعادته البالغة بالتأهل إلى نهائي مونديال 2022 واسعاده شعب الأرجنتين بعد الفوز الكبير على كرواتيا 3-صفر في نصف النهائي.

وقال ميسي:في الواقع تمر في ذهني العديد من الخواطر.



نشعر بالفخر بكل هذا، كما قلنا أن الجماهير التي هنا كالعائلة.

وتابع:رأيتم المباراة حققنا ما أردناه، في الواقع كما قلت منذ البداية، نحن هنا للاستفادة من كأس العالم، وكنت على ثقة بهذه المجموعة.



منذ زمن لم نستمتع كما استمتعنا اليوم، منذ وصولنا إلى المونديال، سنمضي قدماً حتى لا نخيب آمال الأرجنتينيين وثقتهم.إنه أمر جنوني.



سنلعب نهائياً آخر، وعلينا أن نستمتع بذلك.

وأستطرد:الآن أتذكر عائلتي وهو الأهم بالنسبة لي.



يفعلون كل ما في وسعهم من أجلي، مررنا بالسراء والضراء والآن سنحتفل مع الجميع مع كل الأرجنتينيين.

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