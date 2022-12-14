2022/12/14 | 09:30 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: LErh6uXnCcQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. قيادات إطارية تطرق باب الحنانة للاتفاق على تعديل قانون الانتخابات | اخبار التاسعة 2022/12/14) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. قيادات إطارية تطرق باب الحنانة للاتفاق على تعديل قانون الانتخابات | اخبار التاسعة 2022/12/14) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).