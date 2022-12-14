رابع ضحايا أسود الأطلس !

2022/12/14 | 09:32 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: رعد العراقي

لم يكن أفضل المتفائلين يحلُم أن يصل

منتخب عربي الى الدور نصف نهائي كأس

العالم حتى وإن تنبّأت إحدى العرّافات

قبل انطلاق البطولة من دون أن تُحدّد

هويّة هذا المنتخب.

الحُلم بات حقيقة

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