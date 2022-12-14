"بتسميم وجبة طعامه".. ابن يقتل والده في قضاء الخضر بمحافظة المثنى

2022/12/14 | 09:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - المثنى

كشفت قيادة شرطة المثنى، اليوم الاربعاء، تفاصيل جريمة قتل ارتكبها شخص بحق والده عبر وضع السم في طعام والده في قضاء الخضر التابع للمحافظة.

وذكر بيان لقيادة الشرطة تلقته (بغداد اليوم) انه "تم أحالة أوراق تحقيقية الى شعبة مكافحة إجرام الخضر التابعة إلى قسم مكافحة الاجرام في المثنى، من قبل مركز شرطة الخضر بخصوص حادثة المجنى عليه (م.



ح.



ز) ، حيث تعرض الى حالة تسمم على اثرها فارق الحياة بعد تناوله وجبة الغداء في محله الكائن في الحي الصناعي".

وتابع انه "على الفور تم تشكيل فريق عمل بأشراف مباشر من اللواء الحقوقي أمجد نوري هادي العوادي قائد شرطة المثنى وبعد اخذ الموافقات الاصولية وأفادات ذوي العلاقة والاختصاص تم القبض على المتهم (ف.م.



ح) نجل المجني عليه وبعد اجراء التحقيق الأصولي معة اعتراف صراحة بقيامة بوضع مادة السم في وجبة الغداء الى والده وتم توقيفه وفق أحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي، واحالته الى المحكمة المختصه لينال جزاءه العادل ".

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