2022/12/14 | 09:48 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت وزارة التعليم ، اليوم الاربعاء ، ان ثلاث وسبعون جامعة وكلية عراقية حكومية وأهلية حققت مواقع تنافسية في الإصدار الجديد لتصنيف (UI GreenMetric) للعام 2022.وذكرت الوزارة في بيان تلقاه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص 73 جامعة وكلية عراقية في تصنيف (UI GreenMetric) العالمي المركز الخبري الوطني.

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