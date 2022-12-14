2022/12/14 | 09:48 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت مديرية شرطة مكافحة اجرام المثنى، جنوبي العراق، اليوم الأربعاء، اعتقال شخص قام بقتل والده بعدما وضع له السم في الطعام.وقال اعلام شرطة المثنى، في بيان تلقاه / المركز الخبري […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ‘دس السم في الطعام’..



اعتقال شخص قتل والده في جنوبي العراق المركز الخبري الوطني.

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