هل يفعلها السوداني ويدفع الثمن كسلفه عبد المهدي

2022/12/14 | 09:49 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 14 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: قاسم الغراوي اسباب كثيرة تعطي الأولوية لقبول الشراكة مع الصين شعبيا...

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