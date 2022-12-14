ناسا تجري مسحاً شاملاً للمياه على كوكب الأرض

2022/12/14 | 09:49 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 14 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: تعتزم بعثة دولية لتثبيت قمر صناعي في المدار تقودها إدارة الطيران...

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