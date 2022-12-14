لاعب كرة قدم إيراني يواجه

2022/12/14 | 10:09 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يواجه أمير ناصر أزداني، لاعب كرة قدم محترف يبلغ من العمر 26 عامًا، لعب مع فريق الشباب الوطني الإيراني ومع العديد من الأندية الكبرى داخل البلاد، عقوبة الإعدام بعد أن اتهمته السلطات بالمشاركة مع مجموعة مسلحة تزعم أنها قامت بقتل العديد من أفراد قوات الأمن.

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