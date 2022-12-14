2022/12/14 | 10:19 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.أحمد عبد الرزاق شكارة

تستند شروط إنجاح أستراتيجية مكافحة

الفساد على عدة عوامل ومرتكزات لعل في

المقدمة منها تأتي الضرورة القصوى

لإستعادة ثقة المواطن بالنظام السياسي

التي وصلت لحدود الهشاشة والضعف ل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شروط إنجاح إستراتيجية مكافحة الفساد) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شروط إنجاح إستراتيجية مكافحة الفساد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).