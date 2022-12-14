في انتظار الدحيح

2022/12/14 | 10:19 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علي حسين

منذ أكثر من ثلاثة عشر عاماً، شرعتُ في

كتابة هذه الزاوية المتواضعة، وكنت

خلال هذه السنوات أحاول طرح موضوعات لا

تحاصر القراء بمزيد من البؤس، غير أنني

أخجل أيضاً من أن أشغل القارئ بنكات

جمال ال

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