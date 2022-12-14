الدكتاتورية من قبل.. ومن بعد

2022/12/14 | 10:19 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: عبدالمنعم الأعسم

لا جديد في القول ان حكم الدكتاتورية

لعقود من الزمن لم يصبح (للاسف) من

الماضي في وقت تعيد الطبقة السياسية

(وفئات مجتمعية) انتاجه في ممارسات

واعلانات اعجاب تكاد تكون يومية.

وفي

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