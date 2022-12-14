البرغوث الارجنتيني يتحدث عن آخر مباراة له

2022/12/14 | 10:21 - المصدر: بغداد اليوم

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أكد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أنه سيخوض آخر مباراة له في كأس العالم لكرة القدم عندما تواجه الأرجنتين الفائز من فرنسا أو المغرب في النهائي يوم الأحد المقبل في قطر.

وقاد ميسي منتخب بلادخ للفوز 3-صفر على كرواتيا في قبل النهائي الليلة الماضية وسيخوض مباراته الدولية 172 عندما يحاول حصد أول لقب لكأس العالم لبلاده منذ 1986.

وقال ميسي لصحيفة دياريو ديبورتيفو أوليه الأرجنتينية "أشعر بسعادة كبيرة لأنني قادر على تحقيق ذلك وإنهاء رحلتي في كأس العالم بخوض آخر مباراة لي بالنهائي".

وأضاف قائد الأرجنتين "لقد مرت سنوات عديدة ولا أعتقد أنني سأكون قادرا على القيام بذلك.



إنهاء مسيرتي في كأس العالم على هذا النحو يمثل الأفضل لي"، وفقا لما ذكرته رويترز.

ويشارك اللاعب البالغ من العمر 35 عاما في كأس العالم للمرة الخامسة، متجاوزا بذلك 4 مرات لكل من النجم الراحل دييغو مارادونا وخافيير ماسكيرانو.

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