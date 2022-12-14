مئات المحاضرين يحاوطون اسوار تربية ذي قار ويغلقونها باليافطات الغاضبة (صور)

2022/12/14 | 10:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ذي قار

أفاد مراسلنا، اليوم الأربعاء، بانطلاق تظاهرات حاشدة لمئات المحاضرين في ذي قار، مطالبين بالتثبيت على الملاك الدائم.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إنه "انطلقت تظاهرات لمئات المحاضرين أمام تربية ذي قار مطالبين بتثبيتهم على الملاك الدائم".

وأضاف أن "المتظاهرين اغلقوا مبنى التربية ".

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