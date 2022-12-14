الصين تتخذ اجراءً جديداً بشأن إصابات كورونا

2022/12/14 | 10:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم الأربعاء، إنها ستتوقف عن نشر عدد الإصابات الجديدة بكوفيد-19 غير المصحوبة بأعراض.

وعزت اللجنة سبب ذلك الى أن "كثيرين لا يخضعون للاختبار الآن، مما يجعل الإحصاء بدقة، أمرا صعبا".

وسجلت الصين 2291 إصابة جديدة بفيروس كورونا مصحوبة بأعراض في 13 ديسمبر/ كانون الأول.



وكانت قد سجلت 7679 إصابة جديدة في اليوم السابق منها 2315 مصحوبة بأعراض و5364 دون أعراض.

وباستثناء الحالات الوافدة، سجلت الصين 2249 إصابة محلية جديدة، وفي اليوم السابق سجلت الصين 7451 حالة في المجمل بما في ذلك الإصابات غير المصحوبة بأعراض.

ولم تسجل الصين أي وفيات جديدة، مثل اليوم السابق، ليظل عددها عند 5235.

وحتى أمس الثلاثاء، سجل بر الصين الرئيسي 369918 إصابة مؤكدة مصحوبة بأعراض.

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