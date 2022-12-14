الاحتياطي النقدي يصل إلى أعلى مستوياته بأكثر من 90 مليار دولار

2022/12/14 | 10:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلن البنك المركزي، وصول حجم احتياطي العملة إلى أعلى مستوياته بتاريخ دولـة العراق، بينما أشـار إلى أن المالية العامة لديها فرصة لتعويض جميع المحرومين وأصحاب الرواتب القليلة من المتقاعدين.

وقــال مستشار البنك المـركـزي إحسان شــمــران الـيـاسـري فــي تـصـريـح: إن "احتياطات البنك المركزي وصلت إلى أعلى مستوياتها في تاريخ الدولة العراقية وتجاوزت الـ 90 مليار دولار "، موضحا أن "مـا نعول عليه ليس احتياطي البنك المركزي، وإنما أداء المالية العامة التي تنعم الآن بوفرة كافية جداً من الأموال".

وتابع الياسري أن "عمل البنك المركزي هـو إدارة السياسة النقدية والتدخل لإصلاح المشاكل التي تتعلق بسعر الصرف وغيرها"، مشيراً إلى أن "احتياطات البنك لا تزال وفيرة وإجراءاتنا رشيدة".

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